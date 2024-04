FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Santander von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 3,70 auf 5,30 Euro angehoben. Trotz der starken Kursrally seit Februar sieht Analyst Timo Dums weiteres Kurspotenzial angesichts der bevorstehenden operativen Kehrtwende in Brasilien. Damit könne Santander die Bewertungslücke zu vergleichbaren anderen Banken schließen, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/mis;