LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 4,40 auf 4,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Cecilia Romero Reyes erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für die spanischen Banken bis zum Jahr 2025. Sie begründete dies unter anderem mit einem optimistischeren Zinsausblick und einer verbesserten Absicherung vor dem anstehenden Zyklus mit sinkenden Zinsen. Zudem helle sich das makroökonomische Umfeld in Mexiko auf. Auch rechnet sie in Summe für den spanischen Bankensektor mit leicht höheren Ausschüttungen an die Aktionäre./tav/edh;