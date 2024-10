NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der angekündigte Teilverkauf des Konsumgeschäfts Opella für 16 Milliarden Euro wäre besser als erwartet, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Unsicherheit aber bleibe mit Blick auf das Ausmaß eines möglichen Aktienrückkaufs./ajx;