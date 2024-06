NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Neutral" belassen. Für den überwiegenden Teil der Zantac-Fälle würden die Franzosen ohnehin durch Boehringer Ingelheim entschädigt, schrieb Analyst Richard Vosser am Montag in seinem Kommentar zur Klagezulassung in Delaware. Von daher sei dies nur letztlich nur eine geringfügig negative Nachricht./ag/edh;