NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Analyst Richard Vosser liegt mit seiner Annahme für das Ergebnis je Aktie um drei Prozent über der Konsensprognose. Alles in allem sagte er in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides Quartal des Pharmaproduzenten voraus./bek/ajx;