NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach einem Übernahmeangebot für das US-Biotech-Unternehmen Inhibrx auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Mit Inhibrx stärkten die Franzosen das Segment seltene Krankheiten strategisch, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem Deal sei ein zusätzliches Marktpotenzial von derzeit bis zu einer Milliarde US-Dollar verbunden./bek/edh;