NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach einer Pharmakonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Mit Blick auf eine Phase-III-Studie zum Wirkstoff Tolebrutinib habe sich der französische Pharmakonzern zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das Mittel Beyfortus wolle das Unternehmen die Kapazitäten ausbauen./bek/edh;