ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi vor den Zahlen des Pharmaherstellers zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Er sehe eine ganze Reihe an wichtigen Themen, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem verwies er auf Auswirkungen durch die neue US-Regierung durch etwaige Pharma-Zölle. Außerdem dürften die drei wichtigsten Wachstumstreiber von Sanofi im Blick stehen: Dupixent, Altuviiio und Beyfortus./ck/he;