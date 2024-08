NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe ordentlich abgeschnitten, lautete die erste Reaktion von Analyst Rishi Jaluria am Mittwoch. In der Telefonkonferenz erwartet er mehr Details zum Nachfrage-Umfeld und zum Zeitpunkt des Wechsels im Finanzvorstandsressort sowie aktuelle Informationen zu wichtigen Wachstumstreibern wie Data Cloud oder Copilots./ajx/he;