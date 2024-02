NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern dürfte solide Zahlen vorlegen, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Debatte darum, ob sich prozentual zwei- oder eher nur einstellige Wachstumsraten halten lassen, sei zwar nach dem guten dritten Quartal vorerst geendet. Allerdings sei das makroökonomische Umfeld noch immer alles andere als ideal. Zudem seien Konkurrenten wie etwa Hubspot besser für das Geschäft mit generativer Künstlicher Intelligenz (KI) positioniert./tav/mis;