ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 275 auf 360 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Karl Keirstead passte sein Kursziel in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung an die Rally im Softwaresektor an./ag/ajx;