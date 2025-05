NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.55 Prozent schwächer bei 40’991.47 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 16.013 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.110 Prozent schwächer bei 41’173.38 Punkten, nach 41’218.83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 40’759.41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41’099.83 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bei 38’314.86 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 06.02.2025, den Stand von 44’747.63 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 06.05.2024, mit 38’852.27 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 büsste der Index bereits um 3.30 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45’054.36 Punkte. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Verizon (+ 0.99 Prozent auf 43.97 USD), Chevron (+ 0.46 Prozent auf 136.12 USD), Salesforce (+ 0.37 Prozent auf 273.65 USD), Procter Gamble (+ 0.33 Prozent auf 159.35 USD) und Travelers (+ 0.30 Prozent auf 268.34 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Merck (-3.13 Prozent auf 80.25 USD), Amgen (-2.89 Prozent auf 271.98 USD), UnitedHealth (-1.54 Prozent auf 398.56 USD), Sherwin-Williams (-1.10 Prozent auf 355.85 USD) und 3M (-1.02 Prozent auf 139.36 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 10’611’580 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2.859 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch