NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 103,10 auf 147 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz einer starken und vorhersehbaren operativen Performance in den vergangenen fünf Jahren unter schwierigen Marktbedingungen werde der Baustoffkonzern mit der Hälfte oder weniger der Bewertung von Wettbewerbern gehandelt, schrieb Analystin Glynis Johnson am Freitagabend. Mit dem neuen Kursziel biete die Aktie nun ein Kurspotenzial von rund 75 Prozent./edh/ag;