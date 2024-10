FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Saint-Gobain mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern dürfte am 29. Oktober dank Zukäufen einen moderaten Umsatzanstieg für das dritte Quartal berichten, schrieb Analyst Jon Bell in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./gl/ag;