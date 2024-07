NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 87,50 Euro belassen. Zu Beginn der Berichtssaison in Europa identifizierte Analyst Raj Jilka in einer am Montag vorliegenden Studie fünf Unternehmen, die mit ihren Zahlen positiv und zwei, die negativ überraschen könnten. ASML, Saint-Gobain, Sanofi und Schneider sollten ihm zufolge überzeugen. Zum Baustoff-Konzern schrieb er: Robuste Ergebnisse außerhalb Europas und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis sollten für zunehmendes Vertrauen in die Margenziele für 2024 sorgen./ck/he;