FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain vor den am 25. Juli erwarteten Halbjahreszahlen von 84 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jon Bell aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Baustoffkonzern. Dabei ließ er vor allem die Übernahmen von Bailey, CSR und Fosroc mit einfließen./ck/gl;