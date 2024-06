ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das Management des Baustoffkonzerns fokussiere sich darauf, mit Blick auf die Unternehmensziele konstant zu liefern, schrieb Experte Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sähen die Manager im Zuge der anstehenden Neuwahlen in Frankreich keine wesentlichen Risiken für das Unternehmen./la/he;