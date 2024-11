NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran vor dem Kapitalmarkttag des Luftfahrtkonzerns von 220 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Safran dürfte in der Lage sein, im Triebwerkgeschäft eine Marge von rund 21 Prozent in den Jahren 2024-28 aufrechtzuerhalten, auch wenn einiges von den Währungsentwicklungen abhänge, schrieb Analystin Chloe Lemarie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick./edh/ag;