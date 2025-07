NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Buy" belassen. Starke Trends im Servicegeschäft ließen den Jahreszielen der Franzosen noch Spielraum, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht./ag/gl;