HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit aktuellen Bestellungen in der US-Sattelauflieger-Industrie, die nach wie vor gedämpft ausfielen. Die Erwartung einer positiven Trendwende bei Trailern im Jahr 2025 bleibe aber davon unbeeindruckt. Für den Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland bleibt der Experte optimistisch./tih/la;