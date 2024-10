HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das Servicegeschäft helfe dem Lkw-Zulieferer weiterhin im schwachen Umfeld, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow. Wir bleibt optimistisch, was die Ertragsstabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens angeht./ag/tih;