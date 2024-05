ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Nach den starken Quartalszahlen des Medienkonzerns habe er seine Schätzungen für 2024 erhöht, um damit die bessere Dynamik im TV-Werbegeschäft in Deutschland zu berücksichtigen, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./ajx/gl;