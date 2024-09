NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Underweight" belassen. Seine Schätzungen für das US-Pharmageschäft im dritten Quartal seien gut untermauert, wenn man den leicht negativen Währungseffekt berücksichtige, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu jüngsten US-Daten./ag/edh;