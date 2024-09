NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Positive Studiendaten zu Gazyva bei Lupus Nephritis seien moderat positiv für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mf/gl;