NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einer Telefonkonferenz mit dem Konzernchef Thomas Schinecker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Der Pharmakonzern sehe im großen Adipositas-Markt Raum für neue Akteure mit differenzierten Produkten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/mis;