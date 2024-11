HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 680 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum dürfte dynamisch bleiben, schrieb Analyst Simon Keller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu erwartungsgemäßen Zahlen. Trump dürfte an den US-Ambitionen nichts ändern./ag/he;