RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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16.10.2026 08:16:58
RELX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Daniel Kerven rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 7 Prozent in den ersten neun Monaten des Jahres./mis/rob/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 20:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
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Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.70 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
33.90 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
29.34 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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