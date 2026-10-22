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23.10.2026 14:40:11
RELX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Kennziffern des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters hätten die Erwartungen entsprochen, schrieb Steve Liechti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ereignisse in Nahost ausgeblendet attestierte er dem Unternehmen ein starkes Wachstum./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.41 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 gibt zum Start nach (finanzen.ch)
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21.10.26
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RELX-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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19.10.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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19.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
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19.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 im Minus (finanzen.ch)
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19.10.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt am Montagmittag zurück (finanzen.ch)
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19.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
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