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RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

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23.10.2026 14:40:11

RELX Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Kennziffern des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters hätten die Erwartungen entsprochen, schrieb Steve Liechti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ereignisse in Nahost ausgeblendet attestierte er dem Unternehmen ein starkes Wachstum./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
31.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36.20 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30.41 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Steve Liechti 		KGV*:
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