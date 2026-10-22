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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Kennziffern des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters hätten die Erwartungen entsprochen, schrieb Steve Liechti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ereignisse in Nahost ausgeblendet attestierte er dem Unternehmen ein starkes Wachstum./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.