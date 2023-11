FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Reckitt von 6200 auf 6000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen seiner Schätzungen vor, was er mit der Schwäche im Bereich Nutrition und Erkältungsmittel begründete. Insgesamt müsse der Konsumgüterkonzern mehr bieten als eine niedrige Bewertung./ag/tih;