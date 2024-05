NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 560 Euro auf "Underperform" belassen. Die Quartalsbilanzen im Industriegütersektor seien im Schnitt etwas besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Höhere Margen hätten schwächere Umsätze ausgeglichen. Allerdings hätten nahezu vier von fünf bewerteten Unternehmen ihre Ausblicke unverändert gelassen. Zu seinen Favoriten zählt der Experte die Aktien von Siemens, Daimler Truck, Metso, SKF, IMI, Weir und TT Electronics. Rational dürften 2024 beim Gewinn je Aktie in etwa so stark zulegen wie der Sektordurchschnitt./bek/ag;