NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum ersten Quartal von 1015 auf 970 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Wegen zunehmender Wechselkurseinflüsse habe er die Schätzungen gesenkt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausrüster von Großküchen dürfte die Widrigkeiten in puncto Importzölle aber meistern./rob/bek/gl;