NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 970 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe sich vorab positiv zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal geäußert, schrieb Philippe Lorrain in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er hält an seinen Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 weitgehend fest, senkt diese aber ein wenig für 2026 und 2027 wegen negativer Wechselkursentwicklungen. Hinsichtlich des Kurszieles werde dies aber durch niedrigere Kapitalkosten (WACC) überkompensiert./rob/gl;