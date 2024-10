NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational auf "Outperform" mit einem Kursziel von 985 Euro belassen. Analyst Nicholas Green beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit Emissionsstrategien in der europäischen Investitionsgüterindustrie. Welche Aktie sich für das Thema Nachhaltigkeit anbiete, sei wegen einer inkonsistenten Datenlage nicht einfach zu beantworten. Am besten unter den großen Sektorführern stehe ABB da, unter anderem gefolgt von Unternehmen wie Siemens oder Dürr. Rational hinke wenig überraschend hinterher./tih/mis;