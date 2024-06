NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 965 Euro belassen. Am Vortag habe es für Investoren in einer Telefonkonferenz eine Vorschau gegeben, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei angedeutet worden, dass sich die Nachfrage in Deutschland etwas bessere, in Südeuropa aber gedämpft verlaufe. In Osteuropa, Frankreich, Großbritannien und der Region Asien-Pazifik laufe es gut. In den USA jedoch sei der Trend schwächer als zuletzt angedeutet./tih/mis;