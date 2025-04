NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla vor Zahlen zum ersten Quartal von 19 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen dürfte gut in das Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Metrologiegeschäft verzeichne eine steigende Nachfrage./la/he;