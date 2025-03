NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Die finalen Kennziffern hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Constantin Hesse am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick des Hightech-Unternehmens verspreche eine gute Dynamik beim Auftragseingang./edh/ag;