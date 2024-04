NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma SE auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Für die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen habe der Sportartikelhersteller eine stagnierende Umsatzentwicklung in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Piral Dadhania in eine am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er sehe hier insofern wenig Potenzial für eine positive Überraschung - anders als bei den Bruttomargen. Für Puma liege die Messlatte in der ersten Jahreshälfte höher als bei der Konkurrenz. Mit der Stabilisierung des US-Geschäfts sollte im zweiten Halbjahr das Wachstum zurückkehren. Kurzfristig mehr Potenzial sieht der Experte beim Konkurrenten Adidas./gl/edh;