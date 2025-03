NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma SE deutlich von 42 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei der jüngsten Vorlage der Jahreszahlen habe der operative Ergebnisausblick (Ebit) auf 2025 im Fokus gestanden, der die Erwartungen deutlich verfehlt habe, schrieb Analystin Chiara Battistini in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er habe auch nicht zu den Zielen gepasst, die der Sportwarenhersteller Ende Januar veröffentlicht habe. Zu ihrem neuen Kursziel habe die Aktie zwar Luft nach oben. Ein Auslöser für eine deutliche Erholung sei aber nicht in Sicht./gl/ag;