NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. An seinen Prognosen änderte Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nichts. Er sieht aber Potenzial für höhere Margen im Jahr 2025 im Bereich Connected Care./ajx/jha/;