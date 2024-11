ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe die Chancen des Medikaments Ponsegromab bei Krebskachexie aufgezeigt, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Pfizer wolle jetzt einmal pro Quartal tiefergehende Einblicke in ein Produkt aus seiner Entwicklungs-Pipeline liefern./tih/he;