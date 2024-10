NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Markterwartungen für das dritte Quartal dürften sich als zu niedrig erweisen, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den Jahresausblick des Pharmakonzerns könnte es durchaus Luft nach oben geben./mis/edh;