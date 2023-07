LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard von 265 auf 262 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Hersteller alkoholischer Getränke sei gut positioniert, um von den Erholungstrends in China zu profitieren, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch vom Einzelhandel im Tourismus gingen positive Impulse aus./mf/men;