NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum des Spirituosenkonzerns habe sich deutlicher verlangsamt als befürchtet, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/ajx;