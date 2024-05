MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Patrizia von 8,50 auf 8,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Transaktionsmarkt für Immobilienbestände sei gerade in einer Bodenfindungsphase, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch die Erholungssignale beruhten eher auf dem Prinzip Hoffnung als auf harten Fakten. Ungeachtet des schon 2023 angelaufenen Kostensenkungsprogramms müsse das unbefriedigende operative Margenniveau (Ebitda) steigen, um eine bessere Profitabilität zu erreichen - das dürfte aber im ersten Quartal nicht passiert sein und sei auch im laufenden Quartal nicht in Sicht. Remke senkte erneut seine diesjährige Ebitda-Prognose./gl/he;