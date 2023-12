NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted nach getroffenen Investitionsentscheidungen für den Offshore-Windpark Hornsea 3 auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Analyst Ahmed Farman erachtet die Angaben der Dänen als positiv für den Wachstumspfad des Unternehmens, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Die Vorhersagbarkeit, wie Orsted mit seiner angespannten Bilanz die Projektinvestitionen finanzieren könne, sei gleichwohl weiterhin begrenzt./ajx/he;