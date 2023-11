ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Orsted nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 560 dänischen Kronen belassen. Der Abschied von zwei großen Windkraftprojekten in den USA überschatte ein solides Quartal, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die entsprechenden Wertberichtigungen seien höher als erwartet, daher sei mit einer negativen Reaktion der Investoren zu rechnen./bek/gl;