NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 120 auf 140 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatzausblick, den der Softwarekonzern im Rahmen der "CloudWorld" abgegeben habe, übertreffe die Erwartungen, schrieb Analyst Mark Murphy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Am meisten überraschte ihn der Mut für ein solch ambitioniertes Wachstumsziel bis 2029./ag/tih;