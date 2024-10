Oracle 144.63 CHF 1.60% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Oracle von 130 auf 146 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nay Soe Naing attestierte dem Softwarekonzern in einer am Montag vorliegenden Analyse "bemerkenswerte Finanzziele für die nächsten fünf Jahre". Oracle sei auf dem Weg dazu, einen Jahresumsatz von 100 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Er zeigte sich erkenntlich, indem er den Bewertungsmaßstab in seinem Modell deutlich erhöhte./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2024 / 10:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



