NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 170 auf 190 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern nehme wieder Fahrt auf, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Firmenmesse "CloudWorld" und den erhöhten Zielen./ag/zb;