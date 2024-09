NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Umfragen unter Oracle-Partnern hätten Ergebnisse zutage gefördert, die

das Bestreben des US-Softwarekonzerns nach einer erneuten Wachstumsbeschleunigung stützten, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck;